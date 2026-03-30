A la Une de la presse, ce lundi 30 mars, les réactions à la décision de la police israélienne d’empêcher le patriarche latin de Jérusalem d’accéder au Saint-Sépulcre, hier, pour la messe des Rameaux. Le gouvernement israélien critiqué par l’Italie, mais aussi la France, l’Allemagne, et le Royaume-Uni, pour un projet de loi visant à élargir le recours à la peine de mort. Les témoignages d'Iraniens sous les bombes. Et ces expressions que l'on doit à Jean de La Fontaine.
Messe interdite à Jérusalem: "Bibi vous souhaite de joyeuses Pâques"
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