Un adolescent de 15 ans a été tué jeudi soir à Nantes dans une fusillade sur fond de narcotrafic qui a fait deux autres blessés mineurs dont un garçon de 13 ans entre la vie et la mort.
Narcotrafic: un adolescent tué par balle à Nantes
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