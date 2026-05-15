Ces dernières années, les crypto-monnaies se sont imposées dans le quotidien de près d’un Nigérian sur dix. Certains les utilisent pour contourner le naira, monnaie du Nigeria, fortement dévalué ces dernières années. D’autres, notamment parmi les jeunes, achètent et revendent des cryptoactifs sur les plateformes d’échange, dans l’espoir de gains rapides. Reportage de Yassin Ciyow.
Nigeria, les gourous de la crypto
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