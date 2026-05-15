A la Une de la presse ce jeudi 14 mai, la visite de Donald Trump en Chine. Un duel entre Keir Starmer et Wes Streeting au Royaume-Uni. Une mission secrète de l'ONU à Gaza. Et du sport pour terminer, avec le PSG qui s'offre un 14e titre de Champions de France hier soir face à Lens.
Donald Trump en Chine : Xi Jinping "en position de force"
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