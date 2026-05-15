C’est ce jeudi 14 mai que les Israéliens célèbrent la création de l’État hébreu, c’était il y a 78 ans, en 1948. Date importante aussi mais tragique pour les Palestiniens. Ils ont choisi le 15 mai pour commémorer la Nakba - la catastrophe en arabe - qui représente la période pendant laquelle les Palestiniens ont été chassés de chez eux ou contraints à l'exil.
78 ans d'Israël : Nakba vs indépendance
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