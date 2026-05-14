Nouvelle alerte de l’opposition tchadienne sur l’état du climat politique dans le pays. En conférence de presse mercredi à N’Djamena, le parti Les Patriotes, membre de l’ex Groupe de concertation des acteurs politique, le GCAP, a dénoncé ce qu’il décrit comme un durcissement du pouvoir, sur fond de condamnations judiciaires visant plusieurs responsables politiques. Le mouvement évoque également une dégradation de la situation sécuritaire et des fractures communautaires croissantes.
Au Tchad, Les Patriotes, membre de l’ex-GCAP, dénoncent un climat politique de plus en plus tendu
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