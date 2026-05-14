Un an après l'affaire de la "gifle" de Brigitte à Emmanuel Macron au Vietnam, les théories repartent de plus belle. Si le couple présidentiel parlait de "chamailleries" entre époux, un nouveau livre affirme que l'actrice franco-iranienne Golshifteh Farahani en serait la véritable raison. L'entourage de Brigitte Macron dément, mais cela n'empêche pas de fausses couvertures générées par intelligence artificielle de proliférer en ligne.
L'actrice Golshifteh Farahani, raison de la "gifle" de Brigitte à Emmanuel Macron ?
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