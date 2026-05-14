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L'actrice Golshifteh Farahani, raison de la "gifle" de Brigitte à Emmanuel Macron ?

information fournie par France 24 14/05/2026 à 23:21

Un an après l'affaire de la "gifle" de Brigitte à Emmanuel Macron au Vietnam, les théories repartent de plus belle. Si le couple présidentiel parlait de "chamailleries" entre époux, un nouveau livre affirme que l'actrice franco-iranienne Golshifteh Farahani en serait la véritable raison. L'entourage de Brigitte Macron dément, mais cela n'empêche pas de fausses couvertures générées par intelligence artificielle de proliférer en ligne.

Emmanuel Macron

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