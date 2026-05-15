En 25 ans, Bangalore s'est imposée comme la Silicon Valley de l'Inde. Cette métropole du sud du pays, qui compte 15 millions d'habitants, accueille aujourd'hui les géants mondiaux de la tech comme Apple, Microsoft, HP, Adobe, Intel, mais également des milliers de start-ups indiennes ayant un rayonnement mondial. Un développement fulgurant qui a des conséquences écologiques.
Bangalore, la Silicon Valley indienne sous pression
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro