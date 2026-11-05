Le candidat Horizons à la présidentielle Edouard Philippe, qui a proposé la veille un débat sur le "racisme" et "l'antisémitisme" à Jean-Luc Mélenchon, déclare que le candidat Insoumis est "très sonore" mais ne veut pas débattre de "questions qui sont pourtant importantes", lors d'un déplacement au salon Euronaval à Villepinte.
Mélenchon, "très sonore", ne veut pas débattre de "questions importantes" (Philippe)
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