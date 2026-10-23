Au Gabon, Ali Bongo sort de son silence. Dans une vidéo publiée depuis Paris, l'ancien président gabonais annonce son retour en politique. Son objectif immédiat : reprendre la tête du Parti démocratique gabonais, le PDG. Il conteste désormais son propre retrait de la scène politique, annoncé en septembre 2024, et revendique la légitimité à la direction du parti. Une prise de parole qui secoue Libreville.
Gabon: Ali Bongo revient en politique et revendique la tête du PDG
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