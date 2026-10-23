Le typhon Champi secoue Taïwan

Des vagues s'écrasent le long de la côte à l'approche du typhon Champi à Keelung, à Taïwan, le 22 octobre 2026 ( AFP / I-Hwa Cheng )

Un puissant typhon a frappé Taïwan vendredi, les autorités mettant en garde contre des "vents destructeurs" et exhortant la population à se mettre à l’abri de la tempête.

Le typhon Champi a déversé de fortes pluies, déraciné des arbres et privé d’électricité plus de 21.000 foyers en balayant le nord-est de Taïwan sur sa trajectoire vers la Chine et le Japon.

La plupart des magasins et des écoles ont été fermés dans tout Taïwan, des centaines de vols annulés et plus de 4.300 personnes évacuées de leurs maisons avant l’arrivée de la violente tempête.

Une personne a été tuée à Taïwan après avoir été emportée par des vagues soulevées par le typhon, ont indiqué les autorités.

Au moins 350 personnes ont été blessées. "A partir de ce soir jusqu’à demain matin, les conditions seront très venteuses et orageuses partout", a déclaré le prévisionniste Ling Ping-yu de l’Administration centrale de la météorologie (CWA) lors d’un point de presse. "Veuillez rester autant que possible à l’intérieur pendant cette période pour votre sécurité".

Des messages gouvernementaux envoyés par texto vendredi soir, alors que Champi secouait le nord de Taïwan, ont annoncé des "vents destructeurs" et exhorté la population à "se mettre à l’abri au plus vite".

Le travail et les cours ont été suspendus sur la quasi-totalité de l'île.

Les rues des quartiers du nord et du nord-est de Taïwan étaient désertes, les habitants s'étant réfugiés chez eux pour attendre la fin de la tempête.

"sacs de sable"

"Nous allons peut-être préparer quelques sacs de sable", a déclaré à l'AFP Peter Chan, un employé de supérette de 27 ans qui s'est dit préoccupé par les conditions prévues vendredi soir, lorsque l'œil du typhon se trouvera plus près des côtes taïwanaises.

Champi a brièvement atteint le statut de super-typhon lors de sa traversée de l'océan, avec des vents soutenus maximaux signalés atteignant près de 300 km/h, mais s'est depuis affaibli.

Des vagues heurtant les brise-lames en béton sur la côte de Keelung, au nord-est de Taipei, le 23 octobre 2026 ( AFP / I-HWA CHENG )

"À mesure qu'il s'approche de la pointe nord-est de Taïwan (...), le typhon pourrait ralentir. S'il ralentit, son impact durera plus longtemps", a prévenu Lu Kuo-chen, directeur de l'Administration centrale de la météorologie de Taïwan, lors d'un point presse.

Au Japon, plusieurs événements locaux ont été annulés dans l'île d'Okinawa, au sud de l'archipel.

Les magasins sont par ailleurs fermés sur l'île méridionale japonaise d'Ishigaki, près de Taïwan, et les commerçants ont tendu des filets coupe-vent autour de leurs boutiques pour les protéger des rafales.

Certains touristes se sont également retrouvés bloqués en raison de vols annulés. Beaucoup se sont réfugiés dans des hôtels.

"Compliqué de rentrer chez moi"

"Beaucoup de magasins et de restaurants étaient encore ouverts hier, et j'ai pu faire des provisions. Mais il n'y a pas beaucoup d'informations en ligne sur le typhon et sur ce qu'il faut faire", a déclaré Laura Czypulovski, 33 ans, qui vit à Zurich (Suisse).

"Maintenant, c'est compliqué de rentrer chez moi, surtout parce que cela a des répercussions sur mes vols suivants et que ça a entraîné beaucoup de modifications de réservation", a-t-elle ajouté.

Le chasseur de tempêtes professionnel James Reynolds a publié sur X une vidéo tournée à Ishigaki, dans la région d'Okinawa, à l'est de Taïwan, montrant une "violente marée de tempête" dans un chenal menant au port de l'île, tandis que les vents violents de Champi fouettaient la surface de l'eau.

"Je vois l'océan faire des choses que je n'avais jamais vues en 20 ans de carrière!", a-t-il déclaré dans son message.

Selon les prévisions, la tempête Champi devrait déverser jusqu'à 90 centimètres de pluie de jeudi à samedi, le nord-est de Taïwan étant le plus durement touché, a indiqué le service de prévisions météorologiques.

Des barrières et des sacs de sable à l'entrée d'un bâtiment à Keelung, au nord-est de Taipei, le 23 octobre 2026 ( AFP / I-Hwa Cheng )

"La population doit savoir que les vents violents et les pluies extrêmement abondantes se poursuivront jusqu'à la première moitié de la journée de demain", a averti vendredi M. Lu.

Des milliers de militaires restent en état d'alerte pour participer aux opérations de sauvetage.

Champi est la dernière tempête en date d'une saison particulièrement active dans le Pacifique, du fait du phénomène climatique El Niño, qui a provoqué un réchauffement inédit des eaux équatoriales du Pacifique.