Cisjordanie : opération militaire majeure après la mort de deux soldats israéliens

Un des deux assaillants palestiniens armés durant une fusillade avec des soldats israéliens près de Hébron, qui a fait cinq blessés, en Cisjordanie occupée, le 23 octobre 2026 ( AFP / HAZEM BADER )

L'armée israélienne a annoncé vendredi soir le lancement d'une opération militaire majeure en Cisjordanie occupée, comprenant des fouilles et des démolitions de bâtiments, après que des hommes armés ont tué deux soldats à quelques jours des élections législatives qui s'annoncent serrées.

Le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, cherche à conserver son poste à l'issue du scrutin de mardi, après avoir fait campagne sur des promesses de protéger les Israéliens. M. Netanyahu et ses alliés d'extrême droite se sont immédiatement rendus à Hébron, la plus grande ville de Cisjordanie, qui a été bouclée.

Les forces de sécurité fouillent des cibles et interrogent des suspects pour "localiser et démanteler les infrastructures terroristes" dans la région de Hébron (sud), où les soldats ont été tués, ont indiqué l'armée et le Shin Bet (sécurité intérieure) dans un communiqué conjoint.

Elles "démolissent également des structures illégales susceptibles de constituer une menace pour la sécurité", ont-elles ajouté, précisant que des "opérations antiterroristes" étaient en cours dans des dizaines d'endroits.

L’opération "devrait se poursuivre pendant plusieurs jours", indique le communiqué.

Deux soldats israéliens, âgés de 20 et 23 ans, ont été tués dans cette attaque à Hébron menée par deux Palestiniens qui ont été "éliminés" selon l'armée. Trois soldats ont également été légèrement blessés.

Dans le quartier d'où sont originaires les deux assaillants, "nous allons évacuer des habitants et aller de maison en maison", a déclaré M. Netanyahu lors de son déplacement.

L'ONG israélienne B'Tselem a averti que les déplacements forcés de population et les destructions pourraient constituer des "crimes de guerre", demandant à la communauté internationale "d'agir maintenant".

Au-delà des opérations dans cette ville, Benjamin Netanyahu a affirmé qu'une campagne militaire d'une envergure inédite en six décennies allait être lancée à travers toute la Cisjordanie.

"Le ministre de la Défense et moi-même envisageons une opération de très grande ampleur (en Cisjordanie), comme il n'y en a pas eu depuis la guerre des Six-Jours" en 1967, a dit M. Netanyahu. "Nous en fixerons le moment, mais c'est en route", a-t-il ajouté.

"Comme à Gaza"

Dans la matinée, deux assaillants, l'un équipé d'un fusil d'assaut, l'autre d'un pistolet, ont tiré sur des militaires à Hébron, a constaté un photographe de l'AFP qui a capté la fusillade alors qu'il était en route pour un autre reportage.

Cette attaque survient dans un contexte de tensions exacerbées dans le territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, avec une multiplication des attaques, en grande majorité par des colons ou des soldats israéliens contre des Palestiniens.

Pilier d'extrême droite du gouvernement, le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, a appelé à mener une campagne militaire en Cisjordanie "comme à Gaza", "pour démanteler l'Autorité palestinienne, collecter les armes et éliminer les terroristes".

Dans l'immédiat, il a ordonné la démolition de plusieurs constructions palestiniennes "illégales" près du lieu de l'attaque. Un immeuble de trois étages a été rasé dans l'après-midi, selon un journaliste de l'AFP.

Auteur des attaques du 7 octobre 2023, qui ont déclenché la guerre à Gaza, le Hamas a salué une "opération héroïque", sans la revendiquer, appelant les Palestiniens de Cisjordanie à commettre des attentats similaires.

Dans un autre communiqué, le Hamas et d'autres groupes palestiniens armés justifient cette attaque par la politique israélienne en Cisjordanie et les opérations des colons dans le territoire occupé.

M. Netanyahu a juré de traquer tous les membres du mouvement islamiste palestinien, "partout et à tout moment".

Poudrière

Des secouristes israéliens prennent en charge un des cinq Israéliens blessés lors d'une attaque armée en Cisjordanie occupée, dont les deux auteurs ont été abattus, près de Hébron, le 23 octobre 2026 ( AFP / Ahmad GHARABLI )

L'attaque s'est produite à un point de contrôle de l'armée au niveau d'une intersection routière majeure au nord d'Hébron, où les tensions sont particulièrement fortes.

La ville est divisée en deux secteurs, l'un contrôlé par les autorités palestiniennes et l'autre, où vivent des colons au sein même de la ville, par l'armée.

En trois ans, les violences ont explosé en Cisjordanie occupée.

Plus de 1.110 Palestiniens y ont été tués depuis octobre 2023, en majorité par des soldats israéliens, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données du ministère palestinien de la Santé.

Le ministre israélien d'extrême droite, Itamar Ben Gvir (D), sur les lieux d'une attaque armée qui a blessé cinq Israéliens près d'Hébron, en Cisjordanie occupée, le 23 octobre 2026 ( AFP / AHMAD GHARABLI )

Des colons multiplient ces dernières semaines les attaques, dont certaines meurtrières, contre des Palestiniens et leurs biens, à l'occasion de la récolte palestinienne des olives en cours.

Selon les données israéliennes, au moins 51 Israéliens ont été tués sur la même période, la majorité dans des attaques palestiniennes mais aussi lors d'opérations militaires israéliennes.