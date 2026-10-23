Une pluie battante s'abat sur Taipei alors que le puissant typhon Champi s'approche de l'île de Taïwan, entraînant la fermeture de magasins et d'écoles et obligeant des centaines de personnes à quitter leur domicile.
Taipei sous une pluie battante alors que le puissant typhon Champi s'approche de Taïwan
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro