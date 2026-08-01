"On peut aujourd'hui permettre le retour (...) de 10.750 habitants qui vont pouvoir rejoindre leur domicile, ce qui porte le total des personnes pouvant rentrer chez elles à 208.000", annonce la préfète de la Gironde, Sophie Brocas. Le mégafeu qui s'est déclaré le 22 juillet à l'ouest de Bordeaux et qui a brûlé 42.000 hectares est "fixé", a annoncé plus tôt le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.
Mégafeu en Gironde: 10.750 évacués supplémentaires peuvent retourner chez eux
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