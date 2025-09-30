Donald Trump a publié sur son réseau social une vidéo où il annonce la généralisation des "Medbeds" aux États-Unis, des lits médicaux révolutionnaires. Une fakenews qui a semé le trouble et que le président américain a supprimé quelques heures plus tard.
"Medbeds" : Donald Trump publie une fakenews sur des lits médicaux "révolutionnaires"
