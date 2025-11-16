Dans la capitale Quito, les Equatoriens se prononcent par référendum sur la question du retour des bases militaires étrangères dans leur pays et d'une nouvelle Constitution, lors d'un scrutin cher au président Daniel Noboa, allié des Etats-Unis. IMAGES
À Quito les Équatoriens votent sur les bases étrangères et les réformes constitutionnelles
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro