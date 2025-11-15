Un accord-cadre a été signé à Doha entre le gouvernement congolais et le groupe armé M23, sous médiation qatarienne. Ce texte, centré sur le cessez-le-feu et l’échange de prisonniers, marque une étape vers une paix attendue depuis plus de trois ans. Mais sur le terrain, la tension reste vive. Les négociations doivent se poursuivre sur des points cruciaux, dont la restauration de l’autorité de l’Etat dans les zones passées sous contrôle rebelle et des déplacés.
Accord cadre signé entre la RDC et le M23, les négociations sur le fond se poursuivent
