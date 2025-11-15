 Aller au contenu principal
Souleymane Bachir Diagne: "nous n'avons jamais eu autant besoin d'être une seule et même humanité"

information fournie par France 24 15/11/2025 à 21:37

En ces temps tourmentés, avec une multiplication des conflits, un déclin du multilatéralisme, des replis identitaires, comment continuer à faire humanité ensemble? Quelles sont les valeurs universelles qui peuvent nous réunir? Le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne, penseur de l'universalisme, auteur de l'essai "Les Universels du Louvre" (co-édition Albin Michel/Musée du Louvre, novembre 2025) était l'Invité d'Au Cœur de l'Info.

L'offre BoursoBank