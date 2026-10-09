Elle a quitté Le Caire avec 300 euros en poche. Quinze ans plus tard, elle dirigeait la communication de Matignon. Dans son livre "De bonne famille", Mayada Boulos raconte sa propre histoire : son enfance dans une famille copte aisée en Égypte, la ruine de son père, son départ pour la France, puis les épreuves du racisme et du cancer du sein. Aujourd’hui PDG d’Havas Paris, elle revient sur ce parcours jusqu’au cœur du pouvoir.
Mayada Boulos, itinéraire d'une femme libre du Caire à Matignon
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