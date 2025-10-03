L'Union européenne salue "l'ouverture au dialogue exprimé par les autorités marocaines" et appelle "toutes les parties prenantes à maintenir le calme" au Maroc, secoué par de vives manifestations sociales.
Maroc: l'UE appelle "toutes les parties" à "maintenir le calme"
