Marine Le Pen à la barre au procès en appel des assistants parlementaires du FN

La leader d'extrême droite Marine Le Pen arrivait mardi au procès en appel des assistants parlementaires du Front national, à Paris, alors qu'elle était appelée à la barre, une prestation capitale pour son destin politique.
