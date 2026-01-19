Le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique des nations en battant le Maroc (1-0) après prolongation dimanche à Rabat dans une finale qui aurait pu sombrer dans le chaos, brisant le rêve du Maroc de remporter "sa" CAN.
CAN-2025: le Sénégal champion d'Afrique dans la confusion la plus totale
