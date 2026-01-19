En voie de quitter le gouvernement, Rachida Dati, candidate LR à la mairie de Paris, a multiplié dimanche lors d'une réunion publique les assauts contre son adversaire de gauche, Emmanuel Grégoire.
Municipales à Paris: Dati multiplie les assauts contre Grégoire
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro