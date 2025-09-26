"Nos fermes ne sont pas délocalisables", déclare Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, devant le château de Versailles où sont garés un quinzaine de tracteurs. La première alliance syndicale agricole FNSEA-Jeunes Agriculteurs lance une journée de mobilisation pour dénoncer notamment le projet de libre-échange avec le Mercosur.
Manifestation d'agriculteurs: "Nos fermes ne sont pas délocalisables" (FNSEA)
