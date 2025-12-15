Manifestation à Sao Paulo contre les projets de réduction de peine de Bolsonaro

information fournie par AFP Video • 15/12/2025 à 08:22

Des manifestants se rassemblent dans les rues de Sao Paulo pour s'opposer à la volonté du Parlement brésilien de réduire la peine de l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro, condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat. Le 10 décembre, au terme d'une séance houleuse, les députés brésiliens, à majorité pro-Bolsonaro, ont adopté une proposition de loi qui pourrait réduire la peine de l'ex-président à un peu plus de deux ans de prison. L'appel à manifester dans les principales villes du pays a été lancé sur les réseaux sociaux sous le mot-dièse "pas d'amnistie" et "Parlement, ennemi du peuple". IMAGES