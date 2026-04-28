Deux fortes détonations ont été entendues lundi 28 avril près de la zone aéroportuaire en périphérie de Bamako, capitale du Mali où des jihadistes du JNIM alliés à des rebelles touareg ont mené samedi des attaques d'ampleur visant des positions stratégiques de la junte au pouvoir. Cette dernière se trouve dans une situation sans précédent depuis le coup d'Etat de 2020 : le ministre de la Défensea été tué, et le général Assimi Goïta, chef de la junte, n'a pas pris la parole depuis samedi matin.
Mali : Situation confuse après des attaques sans précédent
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