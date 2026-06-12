La plus grande Coupe du monde de l’histoire débute cette année aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Avec 48 équipes et 104 matchs, le tournoi promet d’attirer des millions de supporters à travers l’Amérique du Nord. À Houston, où sept rencontres sont programmées, les organisateurs affichent leur optimisme. Mais certains hôtels peinent à remplir leurs chambres et de nombreux supporters dénoncent des billets devenus inaccessibles. Reportage de Pierrick Leurent.
Mondial 2026 : à Houston, au Texas, les prix sont prohibitifs pour les fans
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