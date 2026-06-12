Le monde de l'art est en deuil après la disparition de David Hockney à l’âge de 88 ans. Figure majeure de l'art contemporain, le peintre britannique s'était imposé avec ses tableaux aux couleurs éclatantes, ses célèbres piscines californiennes et ses paysages baignés de lumière.
Mort de David Hockney : hommage au peintre des piscines californiennes
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