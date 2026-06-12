Le 23 juin 2016, le Royaume-Uni a choisi de quitter l'Union européenne avec 52% de voix pour et 48% contre. Le résultat du référendum a provoqué un séisme politique que peu d'experts avaient vu venir. Dix ans après, Billet Retour se penche sur l'impact de cette décision historique. Comment le Brexit a t-il changé le pays ? Le niveau de vie des Britanniques s'est-il amélioré depuis ? Quelles ont été les conséquences pour l'économie et des secteurs clés comme l'agriculture ?
Le Brexit : dix ans de chaos et de regrets ?
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