Deux détonations ont été entendues lundi 26 avril soir près de la zone aéroportuaire en périphérie de Bamako, capitale du Mali où des jihadistes alliés à des rebelles ont mené samedi des attaques d'ampleur visant des positions stratégiques de la junte au pouvoir. Le ministre de la Défense Sadio Camara a été tué, et le général Assimi Goïta, chef de la junte, n'a pas été vu et n'a pas pris la parole depuis samedi matin. Les précisions de notre correspondant régional, Serge Daniel.
Mali : le chef de la junte n'est pas encore apparu en public depuis le début des attaques
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