Madagascar: les soldats du CAPSAT rejoignent les manifestants, la situation confuse

information fournie par France 24 11/10/2025 à 22:40

Des soldats de la CAPSAT à Madagascar ont appelé les forces de l'ordre de prendre leurs responsabilités et de refuser de tirer sur les manifestants. Le contingent, qui avait aidé le président à prendre le pouvoir lors du coup d'état de 2009 ont rejoint les manifestants dans la capitale. Cela fait 3 semaines que le pays est paralysé par des manifestations menées par la Gen Z.

