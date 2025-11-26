"Toutes les 7 heures, une femme est victime de féminicide ou de tentative de féminicide" a dénoncé mardi Célia Levy, membre du collectif féministe "#NousToutes" lors d'un rassemblement à Paris à l'occasion de la journée internationale contre les violences faites aux femmes.
Une centaine de femmes devant le Panthéon pour rendre hommage aux victimes de féminicide
