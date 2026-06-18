De retour du G7, le président français Emmanuel Macron visite le salon VivaTech en compagnie du Premier ministre indien Narendra Modi. IMAGES
Macron visite le salon VivaTech en compagnie de Modi
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