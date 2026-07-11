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Macron reçoit le président sud-africain Cyril Ramaphosa à l'Élysée

information fournie par AFP Video 11/07/2026 à 10:10

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a été reçu vendredipar son homologue français Emmanu el Macron pour un dîner au palais de l’Élysée à Paris, dans le cadre d'une visite officielle en France jusqu'à dimanche.

Emmanuel Macron
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