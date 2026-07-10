Chaque été, Arles (dans le sud de la France) se transforme en une immense galerie à ciel ouvert à l'occasion des Rencontres de la photographie. Pour cette 57e édition, plus de quarante expositions investissent la ville et placent l'Afrique au cœur du festival, entre indépendances, mémoire coloniale, archives familiales et réappropriation des récits. Du Ghana de l'après-indépendance aux portraits d'Ayana V. Jackson, en passant par la mémoire du Katanga explorée par Sammy Baloji, cette émission spéciale de "À l'Affiche" part à la rencontre d'artistes qui s'interrogent sur notre manière de regarder l'Histoire et de la raconter.
L'Afrique à l'honneur aux 57e Rencontres de la photographie d'Arles
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