Mille ans, ou presque, après avoir raconté la conquête normande de l'Angleterre, la tapisserie de Bayeux fait de nouveau l'actualité. La broderie du XIe siècle vient d'arriver à Londres, prêtée pour la première fois de son histoire au British Museum. L'événement enthousiasme autant qu'il inquiète et rouvre un vieux débat : que vaut la diplomatie culturelle face au risque encouru par une œuvre aussi fragile ?
La tapisserie de Bayeux à Londres : un prêt controversé
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