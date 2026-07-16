"Ici comme partout en France, il n'y aura aucune tolérance" pour les incendiaires "parce que c'est évidemment notre territoire national qui est attaqué chaque fois qu'un feu se déclenche", indique le président français, Emmanuel Macron, en déplacement dans la forêt de Fontainebleau.
Macron prévient qu'il n'y aura "aucune tolérance" pour les responsables des incendies
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro