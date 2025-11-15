"Il faut qu'on assume une politique de protection de notre industrie, et ce n'est pas un gros mot", déclare le président français Emmanuel Macron lors d'un discours à l'inauguration de la cinquième édition de la Grande Exposition du Fabriqué en France. SONORE
Macron: "Il faut qu'on assume une politique de protection de notre industrie"
