Faut-il se méfier de la Gen Z ?

information fournie par France 24 14/11/2025 à 23:43

Du Maroc au Kenya en passant par le Népal et Madagascar, la génération Z se mobilise contre la classe dirigeante. Présentée comme apolitique et pacifique, que veut-elle exactement? Faut-il s'en méfier? On en parle avec le sociologue Michel Wieviorka.

