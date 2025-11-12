 Aller au contenu principal
Sénégal : y a-t-il une rupture entre le président Faye et son Premier ministre Sonko ?

information fournie par France 24 12/11/2025 à 22:39

Une nouvelle crise a éclaté au grand jour mercredi entre le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, en plein bras de fer sur le sort de la cheffe de la coalition présidentielle. Dans un communiqué, le parti au pouvoir du Premier ministre Sonko a rejeté une décision du président Faye de démettre la coordinatrice de la coalition qui avait porté au pouvoir le chef de l'Etat lors de la présidentielle de mars 2024.

