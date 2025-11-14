Il y a deux ans, jour pour jour, l’armée malienne faisait une entrée triomphale, après près d’une décennie de contrôle par la rébellion touareg. Une victoire symbolique pour Bamako, rendue possible grâce au soutien du groupe Wagner. Mais aujourd’hui, le contexte sécuritaire s’est à nouveau dégradé : les groupes jihadistes gagnent du terrain, les tensions resurgissent dans le nord, et même l’armée malienne connaît des dissensions internes.
2 ans après la libération de la ville de Kidal, nouvelle menace djihadiste sur le Mali
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro