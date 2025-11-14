Plusieurs immeubles résidentiels de la capitale ukrainienne, Kiev, ont été endommagés suite à une attaque russe de missiles et de drones qui a fait au moins quatre morts, selon le président Volodymyr Zelensky.
Ukraine: des immeubles résidentiels endommagés par des frappes russes à Kiev
