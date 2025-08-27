 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Macron et Diomaye Faye disent leur "volonté" de renforcer la relation France - Sénégal

information fournie par France 24 27/08/2025 à 22:37

Le président français Emmanuel Macron et son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Faye ont marqué mercredi leur "volonté" de renforcer la relation entre leurs deux pays après une prise de distance des nouvelles autorités sénégalaises à leur arrivée au pouvoir en 2024. "Nous avons travaillé au renouvellement de notre partenariat" et au "rapprochement entre notre deux pays", a relevé le président français à l'issue d'un petit-déjeuner à l'Elysée, en se félicitant d'un "excellent entretien".

L'offre BoursoBank