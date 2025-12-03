Le réalisateur marocain de "Cabo Negro", Abdellah Taïa, est l'invité de "À l'Affiche !". Près de dix ans après son premier long-métrage "L’armée du salut", il signe un film autour de deux jeunes homosexuels venus de Casablanca qui s’installent dans une villa luxueuse louée par un riche Américain à Cabo Negro, une station balnéaire du nord du Maroc. Cette maison va devenir à la fois un refuge, une utopie mais aussi une prison.
"Cabo Negro" d’Abdellah Taïa : la jeunesse homosexuelle marocaine à l'écran
