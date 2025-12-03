Emmanuel Macron a proposé une "labellisation" des médias, provoquant la colère de la droite, du RN et de la sphère Bolloré qui s'indignent d'une dérive totalitaire. Faux, a répondu l'Élysée. Le président français a spécifié que l'État ne devait ni vérifier ni labelliser les médias et qu'il revenait aux professionnels de la presse de l'élaborer. Retour sur cette polémique avec Pablo Pillaud-Vivien (revue Regards) et Dominique de Montvallon (éditorialiste politique).
Polémique autour d'une "labellisation" des médias : l'Élysée se défend
