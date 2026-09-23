La France soutient "un double moratoire" sur les frappes contre les sites énergétiques en Russie et Ukraine, déclare Emmanuel Macron dans un discours à l'ONU. SONORE
Macron appelle à un "double moratoire" en Russie et en Ukraine
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