Vainqueurs pour la troisième fois en Ligue Europa, les Lyonnais grimpent sur le podium du classement général pendant que les Nice sombre une fois de plus. De leur côté, les Lillois ont livré un match spectaculaire face aux Grecs du PAOK. Malmenés en première période, ils ont bataillé pour revenir dans la partie, en vain.
Lyon, Lille, Nice... Soirée mitigée pour les clubs français en Ligue Europa
