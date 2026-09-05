Plus de 3 mois après la découverte du corps de la jeune Lyhanna, le rapport définitif sur les dysfonctionnements qui ont pu mener à ce drame est attendu en pleine rentrée politique, à 7 mois et demi de la présidentielle, et 2 jours avant l'arrivée en commission à l'Assemblée de la proposition de loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles. Lyes Louffok, ancien enfant placé, militant pour les droits des enfants en France, était l'invité d'Au Cœur de l'Info.
Lyes Louffok: "le projet de loi sur la protection des enfants n'est absolument pas à la hauteur"
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