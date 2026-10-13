"On a une jeunesse qui met des mots sur ce que nous avons diagnostiqué", a déclaré mardi la secrétaire générale de l’UNSA Éducation, Morgane Verviers, au départ de la manifestation à Paris. Les cortèges commencent à défiler pour l’« acte V » de ce mouvement lancé à la mi-septembre. SONORE
Lycées: "On a une jeunesse qui met des mots sur un quotidien" (UNSA éducation)
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