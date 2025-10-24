 Aller au contenu principal
Lula arrive au siège de l'Asean à Jakarta avant le sommet en Malaisie

information fournie par AFP Video 24/10/2025 à 10:24

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva visite le siège de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean) à Jakarta, deux jours avant le sommet de l'organisation prévu en Malaisie. Le dirigeant sud-américain devrait rencontrer son homologue américain, Donald Trump, en marge du sommet afin d'améliorer les relations après plusieurs mois de tensions. IMAGES

