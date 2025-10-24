Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva visite le siège de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean) à Jakarta, deux jours avant le sommet de l'organisation prévu en Malaisie. Le dirigeant sud-américain devrait rencontrer son homologue américain, Donald Trump, en marge du sommet afin d'améliorer les relations après plusieurs mois de tensions. IMAGES
Lula arrive au siège de l'Asean à Jakarta avant le sommet en Malaisie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro